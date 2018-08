Grunderwerbsteuer ist zu hoch

Düsseldorf Kommentar zu steigenden Preisen im Umland

Unisono klagen alle Parteien in Düsseldorf über steigende Immobilienpreise. Davon betroffen ist seit Jahren die Landeshauptstadt selbst, zunehmend aber auch das Umland. Die steigenden Preise in Meerbusch, Mettmann, Kaarst und Co. sorgen dafür, dass eine Generation von eigentlich gut verdienenden Menschen zu Mietern wird, obwohl diese gerne Eigentum besäße. Das Schimpfen der Politik ist aber befremdlich. Denn wer für 300.000 Euro eine Wohnung kauft, muss in all diesen Orten sofort zusätzlich 19.500 Euro allein an Grunderwerbsteuer abdrücken. Denn NRW hat mit 6,5 Prozent den höchsten Grunderwerbsteuersatz der ganzen Republik. Würde dieser gesenkt, hätten deutlich mehr Menschen eine Chance, selbstgenutzten Wohnraum zu schaffen. Denn so Zahlen Hausbesitzer die ersten Jahre die Schulden der Steuer, statt die des Kaufpreises.