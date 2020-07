Straßen in Düsseldorf : Grütersaaper Weg wird endlich saniert

Knittkuhl/Rath Die Schlaglochpiste zwischen Knittkuhl und Rath soll eine neue Asphaltdecke erhalten. Die Instandsetzung ist Teil eines Landschaftsplans, der das Gebiet ökologisch aufwertet und für die Öffentlichkeit zugänglich macht.

Auf dem Grüters­aaper Weg gibt es die wahrscheinlich größten Schlaglöcher in Düsseldorf. Bis zu 20 Zentimeter tief sind diese bisweilen, wenn es stark geregnet hat, gleicht der Weg einer Seenplatte, Autofahrer können nicht abschätzen, was unter der Wasseroberfläche lauert. Auch für Radfahrer oder Fußgänger stellt sich die Situation nicht besser dar. An diesem Zustand hat sich seit rund zehn Jahren nichts geändert, was vor allem an den Eigentumsverhältnissen liegt. Denn der Grütersaaper Weg gehört der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (Bima).