Straßen in Düsseldorf : Der Grütersaaper Weg bleibt weiter eine Schlaglochpiste

Düsseldorf Die Stadt fühlt sich nicht zuständig, für Ausbesserungen sei das Bundesamt für Immobilienangelegenheiten der richtige Ansprechpartner. Für den Landschaftsplan in dem Gebiet wird eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Dieser Weg dürfte seit mindestens zehn Jahren zu den schlechtesten in der Stadt zählen: Der Grütersaaper Weg zwischen Knittkuhl und Rath ist eine einzige Schlaglochpiste und bei Regen entsprechend gefährlich, da Autofahrer nicht abschätzen können, wie tief es in den Pfützen unterhalb der Wasseroberfläche in den Abgrund geht. Hoffnung auf Besserung keimte vor anderthalb Jahren auf: Die Stadt Düsseldorf möchte das Gebiet, das früher einmal zum Truppenübungsgelände der Bergischen Kaserne zählte, ökologisch aufwerten, die Straße gehört jedoch der Bima (Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten). Und die Bima hatte an die Sicherung als Erholungsraum die Bedingung geknüpft, dass die Stadt die Unterhaltung des Grütersaaper Weges und damit auch die Sanierung übernimmt.