Düsseldorf : Grünwerke beliefern Bank mit Solarstrom

Düsseldorf Das Düsseldorfer Unternehmen hat in Niederbayern eine Solaranlage gebaut, um grünen Strom zu erzeugen. Verbraucherschützer sagen allerdings, die das Projekt hätte noch besser gestaltet werden können.

Die Grünwerke betonen, dass die Anlage ohne Förderung nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) auskommt. Vorteil laut Grünwerke: Der Solarstrom aus Plattling kann aufgrund der unabhängigen Finanzierung an den Strombörsen als Grünstrom vermarktet werden, was „äußerst rentabel“ sei. Die Stadtwerke leisteten so nicht nur einen Beitrag für mehr erneuerbare Energien in Deutschland, sondern senkten durch den Verzicht auf Förderung auch die Kosten der Energiewende. „Stromkunden in ganz Deutschland werden so entlastet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem würden die Stadtwerke Düsseldorf den gesamten Grünstrom aus der Anlage ihrer Tochtergesellschaft kaufen und ihren Endkunden als Grünstrom anbieten.