Grüner Politiker in Düsseldorf hat keine Angst vor Gauselmanns Anwalt

Streit um Arena-Sponsoring in Düsseldorf

Düsseldorf Norbert Czerwinski, Sprecher der grünen Ratsfraktion, hatte den neuen Sponsor der Arena Düsseldorf einen dubiosen Partner genannt. Firmengründer Paul Gauselmann (Merkur Spielotheken) hat eine juristische Prüfung veranlasst.

Schließlich gehe es bei der Arena um ganz andere Zahlen. Die Stadt habe in den letzten Jahren bis zu 15 Millionen Euro zugeschossen, um die Defizite und den Schuldendienst der Arena zu bezahlen. Jetzt jubelten einige, dass es so viel Geld von Gauselmann gebe, dabei hätte man ohne Arena viel mehr Geld für den Sport zur Verfügung gehabt. Gauselmann zahlt 3,75 Millionen Euro im Jahr, davon gehen 550.000 Euro an Düsseldorfer Sportvereine.