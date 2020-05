Ungewöhnlicher Vorschlag : Grüner OB-Kandidat in Düsseldorf will aus Straßen Spielplätze machen

Grüner OB-Kandidat in Düsseldorf will aus Straßen Spielplätze machen

An Sonntagen könnten dem Vorschlag nach einige Straßen zu Spielstraßen werden. (Symbolbild) Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Düsseldorf Mehr Platz für Kinder. Unter diesem Motto steht ein Vorschlag des grünen OB-Kandidaten für die Kommunalwahl. Stefan Engstfeld schlägt vor, sonntags geeignete Straßen zu temporären Spielstraßen zu machen. Auf die Eltern käme dann eine Sonderrolle zu.

Die Düsseldorfer Politik produziert viele Ideen, wie das Leben in der Stadt wieder aufgenommen und verschönert werden kann – mit Vernunft und Augenmaß. Dabei geht es auch um die Frage, wie unser Zusammenleben besser werden kann. Stefan Engstfeld, der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, denkt dabei an die Kinder. „Ich schlage vor, bestimmte Straßenabschnitte an Sonntagen zu Spielplätzen zu erklären.“