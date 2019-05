Nachfrage ist höher als das Angebot : Grüne fordern mehr Lehrer für die Musikschule

Peter Haseley, Leiter der Clara-Schumann-Musikschule, wird im Laufe des Jahres in Pension gehen. Foto: Gabriel, Werner

Düsseldorf 3141 Kinder stehen auf der Warteliste. 15 Stellen sind vakant. Die Verwaltung tue zu wenig, meinen die Grünen. Sie hoffen nun, dass endlich Bewegung in das Thema kommt.

Für viele Eltern sind sie ein Ärgernis: die Wartelisten bei der städtischen Clara-Schumann-Musikschule (CSM). Bis zu zwei Jahre muss warten, wer ein beliebtes Instrument wie Klavier, Gitarre, Violine erlernen will. Auch Plätze in der musikalischen Früherziehung sind rar. Seit Jahren wird das Thema diskutiert. Vor allem die CDU-Opposition, frustrierte Eltern und Vertreter des Fördervereins machen auch den Sparkurs der Verwaltung mit Oberbürgermeister Thomas Geisel an der Spitze dafür verantwortlich. Konzepte seien angestoßen, die endgültige Streichung von drei Musiklehrerstellen aus dem Stellenplan verhindert worden. Doch entspannt habe das die Situation nicht, finden die Grünen.