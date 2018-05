Düsseldorf : Grüne wollen Badeseen auf Keime untersuchen lassen

Düsseldorf Weil immer wieder in Seen, Bächen und Flüssen in ganz Deutschland bei Proben multiresistente Keime gefunden werden, möchten die Grünen nun auch die Badegewässer in Düsseldorf überprüfen lassen. In der nächsten Umweltausschuss-Sitzung am 21. Juni will die Fraktion einen Antrag stellen und noch vor der Sommerpause über die Ergebnisse einer Untersuchung informiert werden. Besonders das Wasser des Unterbacher Sees soll kurzfristig auf Keime getestet werden.

"Es geht nicht um Panikmache, sondern um Fürsorge. Die Menschen müssen ohne Angst um ihre Gesundheit im Unterbacher See baden können", sagt Iris Bellstedt, umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat. Mit dem Antrag reagiere man auf Nachrichten, dass kürzlich auch in der Ruhr und im Baldeneysee Erreger gefunden worden seien. Zwar will die Landesregierung die Gewässer in NRW 2019 überprüfen, das ist den Grünen aber zu spät: "Dies duldet angesichts der anstehenden Badesaison keinen Aufschub", so Bellstedt.

Multiresistente Keime können zu Erkrankungen führen - auch wenn dies oft nicht unmittelbar geschieht. Teilweise sind sie auch gegen Antibiotika resistent, was die Behandlung erschwert.

