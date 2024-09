Krise bei den Grünen Grüne Jugend in Düsseldorf stellt klar: „Wir bleiben!“

Pansky nennt als Beispiel die aufgestellten Forderungen der Grünen Jugend für den Kommunalwahlkampf in Düsseldorf. Konstruktives Feedback habe es da vom Kreisverband gegeben. Die Forderungen haben es übrigens in sich: Tempo 30 in der ganzen Innenstadt, 50 Kilometer neue Radwege pro Jahr, rechte Fahrspuren in Radwege verwandeln, wenn kein abgetrennter Radweg vorhanden ist, 10.000 zusätzliche sozial geförderte Wohnungen bis 2030 und so weiter.