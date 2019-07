Planen in Düsseldorf : Grüne fordern Akteneinsicht

Die Zukunft des Salzmannbaus ist ungewiss. . Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Partei will Mieterrat des Salzmannbaus nach öffentlicher Kritik unterstützen.

Die Zukunft des Quartiersprojekts Salzmannbau ist unklar. Der Mieterrat kritisiert Kultur-, Liegenschafts- und Wohnungsamt wegen mangelnder Transparenz. Die Grünen haben jetzt Akteneinsicht für den Ratsherrn Uwe Warnecke und den wohnungspolitischen Sprecher Harald Schwenk beantragt, „um Licht in die vertraglichen Abreden zur Nutzung und Bindung des Salzmannbaus zwischen der Eigentümerin LEG und der Stadtverwaltung zu bringen“.

1990 erwarb die LEG den Salzmannbau und sanierte ihn umfassend zum jetzigen Wohn-, Kunst- und Kulturzentrum. Die Landesanteile an der LEG wurden jedoch vor mehr als zehn Jahren durch die damalige Landesregierung an Whitehall Real Estate Funds verkauft. Die heutige LEG Immobilien AG ist mit rund 5300 Wohnungen der drittgrößte Anbieter auf dem Wohnungsmarkt in Düsseldorf.

Im Gegensatz zu anderen, durch den Kapitalmarkt gesteuerte Akteure, zeichne die LEG ein professionell funktionierendes Immobilienmanagement aus, so die Grünen. Das alleine genüge aber nicht, gewachsene Nachbarschaftsbeziehungen in den Wohnungsbeständen zu stabilisieren, zu schützen und weiterzuentwickeln. „Die LEG ist in einigen Teilmärkten des Düsseldorfer Wohnungsmarkts der preisaggressivste Akteur und aufgrund der Größe außerdem marktbestimmend“, konstatiert die Partei.

„Wir teilen die Sorgen der Mieter im Salzmannbau und haben kein Verständnis für das Schweigen und die Untätigkeit der Ämter. So geht man nicht mit Menschen um, schon gar nicht bei einem Quartiers­projekt, das bereits mit dem Preis Soziale Stadt ausgezeichnet wurde“, sagt Uwe Warnecke, Vorsitzender des Wohnungsausschusses. Die vertraglichen Vereinbarungen müssten jetzt offengelegt werden. Die städtischen Fachämter und die Rechtsverwaltung müssten schnell deutlich machen, welche nachwirkenden Verpflichtungen die LEG als Eigentümerin zum Erhalt der gewachsenen Nutzungen im Salzmannbau betreffen, erklärt Warnecke.