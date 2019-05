Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Die spannendste OB-Wahl

Düsseldorf Das Rekordergebnis der Grünen bei der Europawahl verschärft den Druck auf CDU und SPD: Bei der Direktwahl des Oberbürgermeisters rechnen sich Grüne, aber auch die FDP gute Chancen aus.

Das beste Ergebnis der Grünen in Düsseldorf lag bislang bei 16,2 Prozent, erzielt bei der Europawahl 2004. Den Sprung auf 29,2 Prozent am vergangenen Sonntag muss die Partei erst einmal verdauen. Was zeigt er? Jüngere Menschen (also bis 60-Jährige) sehen ein Defizit bei der Umweltpolitik und sich zunehmend nicht mehr gut bei den (ehemaligen) Volksparteien aufgehoben. Die Kommunalwahl 2020 wird nun sehr spannend, vor allem die Oberbürgermeisterwahl. Wer 29,2 Prozent bei der Europawahl holt, hat realistische Chancen, den Chefsessel im Rathaus zu erobern.

Für CDU und SPD ist das ein mittlerer Schock. Bislang schien die CDU das größte Problem zu haben, denn die FDP dürfte die in Düsseldorf bekannte Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufstellen. Das kostet Stimmen im bürgerlichen Lager. Dass die CDU sich hinter die liberale Kandidatin stellt, ist unwahrscheinlich (2014 verzichtete Strack-Zimmermann zugunsten von Dirk Elbers). Wer mit Christdemokraten spricht, hört immer wieder, wie schwer sich die Partei tut, einen geeigneten Herausforderer für OB Thomas Geisel zu finden. Ex-Dezernent Stephan Keller, jetzt Kölner Stadtdirektor, hat abgewunken. Für Managerin Hildegard Müller, einst Staatsministerin bei Angela Merkel, würden viele Christdemokraten gerne in den Wahlkampf ziehen. Aber geht sie das Risiko ein?