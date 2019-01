Nach Ärger um Obdachlosen-Schlafstellen: Grüne haben noch Fragen zum NRW-Forum

Düsseldorf Das NRW-Forum hat mit seiner Aufforderung, die Obdachlosen in den Seitenpavillons sollten den Platz räumen, für Empörung gesorgt. Jetzt beschäftigt sich auch der Kulturausschuss damit.

Die Aufforderung des NRW-Forums an Obdachlose, ihre Schlafplätze in den Seitenpavillons des Museums am Ehrenhof zu räumen, beschäftigt nächste Woche die Politik. Die Grünen wollen im Kulturausschuss wissen, welche Vorfälle für die Forderung gesorgt haben und ob die Ankündigung der Räumung mit der Stadtverwaltung abgesprochen war.

Schlaflager in Düsseldorf : Obdachlose am NRW-Forum sollen weg

Anfang des Monats hatte das Museum an den Seitenpavillons, in denen seit geraumer Zeit obdachlose Menschen übernachten, einen Aushang mit der Bitte angebracht, den Ort zu räumen. Ansonsten werde die Awista das tun, Polizei und Ordnungsamt würden dann verstärkt kontrollieren. Hintergrund seien viele Beschwerden, teilte die Stadt mit – ruderte aber nach vielen empörten Reaktionen darüber zurück, dass die Camps gerade im nassen und kalten Januar geräumt werden sollten. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche sagte, dies sei die „falsche Maßnahme zur falschen Zeit“.

Im Sozialausschuss griff Hintzsche das Thema in dieser Woche vor der eigentlichen Tagesordnung erneut auf. Er bekräftigte nochmals, dass auch die Stadt und ihre angeschlossenen Institutionen in der kalten Jahreszeit Toleranz üben sollten. Wenn Wohnungslose sich wie hier länger an einem Ort aufhielten, müsse man aber natürlich auch Lösungen suchen. Ein Ansatz dabei ist die Akquisition von Wohnungen, die an die Betroffenen vermietet werden können.