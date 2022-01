Fahrrad-Autobahn von Neuss nach Langenfeld : Radschnellweg: Grüne fragen nach Sachstand

Düsseldorf Im September 2021 hat der Stadtrat die Verwaltung aufgefordert, in den Stadtbezirken 3 und 10 einige Teile der Linienführung der 30 Kilometer langen Strecke noch einmal zu überarbeiten.

Die Bezirksvertreter, die zum einen für den Anfang und zum anderen für das Ende der Verbindung zuständig sind, wollen Umplanungen. So soll die Trasse nicht wie zunächst von der Verwaltung vorgeschlagen, über den jetzt schon stark frequentierten Deichweg in Hamm, Volmerswerth und Flehe führen, zudem soll die Verwaltung in Hellerhof die von der BV bevorzugte, alternative Trasse prüfen und mit ihren Auswirkungen und Konsequenzen in den politischen Gremien vorstellen.