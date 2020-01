Verkehr in Düsseldorf : Grüne fordern Tempo 30 für die Rennbahnstraße

Verkehr in Düsseldorf

Fahneburg- und Rennbahnstraße führen durch den Grafenberger und den Aaper Wald. Dort befinden sich die Waldschule, der Wildpark und andere Freizeiteinrichtungen. Deshalb wird gerade an schönen Wochenenden, bei Veranstaltungen auf dem Rennbahngelände und beim Wildparkfest sehr viel Verkehr beobachtet, der sich dann in Kolonnen durch den Wald schiebt.

Außerdem wird diese Straße im Berufsverkehr als Schleichweg zur Umfahrung der B7 genutzt. Dem wollen die Grünen jetzt mit einem Maßnahmenpaket in der Bezirksvertretung 7 einen Riegel vorschieben.

So soll die Verwaltung prüfen, ob eine mobile Tafel zur Messung der Verkehrsströme über einen längeren Zeitraum aufgestellt werden kann. Auch soll darüber nachgedacht werden, ob eine Einbahnstraßenregelung mittels der vorhandenen wechselbaren Verkehrszeichen bei allen Veranstaltungen (nicht nur an Renntagen) im Wildpark und auf der Rennbahn eingerichtet werden kann – möglichst in Kombination mit zusätzlichem (Bedarfs-)Busverkehr. Nicht zuletzt soll die Strecke für Schleich- und Ausweichverkehre unattraktiver gemacht werden. Das könnte durch ein durchgängiges Tempo-30-Limit von 8 bis 18 Uhr erreicht werden – statt der bisher unterschiedlichen Regelungen (Tempo 30, 40 oder 50) auf den verschiedenen Strecken­abschnitten.