Stadtentwicklung Grüne Fassade trifft Werbung auf der Graf-Adolf-Straße

Begrünte Fassaden sind derzeit ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. An der Graf-Adolf-Straße 41 wurde in den vergangenen Nächten viel gearbeitet, um einen ganz besonderen Garten anzulegen. Der „Vertical Garden“ ist eine Hightech-Installation: Auf 100 Quadratmetern Fläche wurden bepflanzte Paneele angebracht, deren immergrüne Pflanzen ganzjährig nicht nur für ein frisches Aussehen, sondern auch für ein besseres Klima sorgen sollen. In der Mitte prangt eine digitale Werbefläche mit einer Größe von 30 Quadratmetern, die für die nächsten drei Jahre von Vodafone genutzt werden wird. Betrieben wird es von der Ströer-Tochterfirma BlowUp Media, die auf (über)große Außenwerbung spezialisiert ist.