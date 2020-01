Nach Feuer im Krefelder Zoo : Grüne unterstützen Spenden-Vorschlag für den Krefelder Zoo

Düsseldorf Der Vorschlag der FDP-Oberbürgermeister-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dass Düsseldorf den Krefelder Zoo nach dem verheerenden Feuer im Affenhaus mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro unterstützen soll, löst bei den beiden Partnern im Ampel-Bündnis unterschiedliche Reaktionen aus.

Da er von dem Vorschlag nur aus der Zeitung erfahren habe und noch niemand persönlich an ihn herangetreten sei, möchte Raub zunächst einmal abwarten, wie konkret die Idee denn wirklich ist. „Wenn der Vorschlag der Ampel vorgestellt wird, schließe ich es nicht aus, dass wir uns dann auch nähern können. Aber ich selbst habe ein gespaltenes Verhältnis zur Zootierhaltung und weiß nicht, ob wir uns mit einer Spende am Wiederaufbau des Affenhauses beteiligen müssen. Das ist aber meine persönliche Meinung, und ich spreche nicht für die Fraktion“, sagt Raub.

Anders sieht dies Norbert Czerwinski, Sprecher der Grünen-Ratsfraktion. „Als Zeichen der Solidarität machen wir bei dem Vorschlag mit. Nicht, weil das eventuell gut ankommt, sondern aus Überzeugung“, sagt Czerwinski, der sich mit den grünen Kollegen in Krefeld nach dem Feuer, bei dem in der Neujahrsnacht über 30 Tiere bei lebendigem Leib verbrannt waren, austauschte: „Die Krefelder sind sehr stolz auf ihren Zoo und aus grüner Sicht fährt er beim Thema Nachhaltigkeit auch eine gute Linie.“ Außerdem sei der Zoo in Krefeld auch für Düsseldorfer ein beliebtes Ausflugsziel.