Second-Hand-Boutique in Düsseldorf Zweite Auftritte für Brautkleider

Das Geschäft liegt etwas versteckt in einem Wohngebiet in Bilk. Es ist keine Straße, an der täglich mehrere Hundert Menschen an den Schaufenstern vorbeiflanieren. Doch für Anne Nowaczyk ist die Lage genau richtig, mit ihrem Geschäft „Grow“ für Second-Hand-Brautmode fühlt sie sich hier pudelwohl. „Ich habe es keine Sekunde bereut, das Geschäft im Mai 2022 übernommen zu haben“, so Nowaczyk. „2022 war für viele Menschen kein so gutes Jahr. Für mich schon.“