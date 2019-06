Problem-Gelände in Düsseldorf-Rath : Großrazzia bei Schausteller-Clan

Exklusiv Die Behörden erhöhen den Druck auf die Problemsiedlung in Rath. Ende Mai gab es eine Durchsuchung. Dabei fanden sich unter anderem Hinweise auf Strom- und Wasserdiebstahl im Umfang von 90.000 Euro.

Die Behörden greifen auf dem Schausteller-Gelände in Rath nun offenbar durch. Nach Informationen unserer Redaktion gab es Ende Mai eine Durchsuchung des Geländes an der Oberhausener Straße, das immer wieder in Zusammenhang mit Straftaten in den Schlagzeilen war – offenbar mit Erfolg: Es fanden sich unter anderem Hinweise auf Energiediebstahl. Damit wird auch der baldige Abriss einer illegal errichteten Halle, der sich seit neun Jahren verzögert, wahrscheinlicher.