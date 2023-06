Überraschendes Urteil Großmarkt in Düsseldorf darf aufgelöst werden

Der 4. Senat des Oberverwaltungsgerichts ist diesen Ausführungen in dem von der Stadt betriebenen Berufungsverfahren nun nicht gefolgt. In der Begründung heißt es, die Gemeinden seien bei der Entscheidung über die Schaffung und Beibehaltung einer öffentlichen Einrichtung in Ausübung ihrer verfassungsrechtlich eingeräumten Selbstverwaltungsgarantie grundsätzlich frei, wenn es sich - wie hier - um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe handele.