Überraschendes Urteil Großmarkt in Düsseldorf darf aufgelöst werden

(csr/nic) Die Stadt Düsseldorf darf den Großmarkt an der Ulmenstraße auflösen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am Mittwoch entschieden und damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorfs aufgehoben. Dieses hatte im vergangenen Jahr der Klage eines Händlers stattgegeben und entschieden, die Auflösung sei nicht mit höherem Recht vereinbar. Das neue Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Der Senat hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache zugelassen.