Spuren jüdischen Lebens in den Stadtteilen Großes Interesse am Stolperstein-Rundgang um den Kamper Acker

Vom Kamper Acker aus ging es schließlich zu dem Haus mit der Nummer 5 an der Ecke zur Bonner Straße, in dem es im Parterre den Holthausener Kiosk mit Stehcafé gibt. In diesem Haus wohnte einst die Familie von Karl-Josef Silbermann, der in Posen geboren, katholisch getauft und erzogen wurde und schließlich auch katholisch geheiratet hatte. Silbermann war mit ziemlicher Sicherheit nicht jüdischer Herkunft, aber allein sein Name schien den vom Rassenwahn infizierten Nazis verdächtig genug, ihn im Juli 1942 von der Sammelstelle am alten Schlachthof aus nach Theresienstadt zu deportieren, wo er dann im Alter von 81 Jahren starb.