Aktionstag am 31. August 2019 : „Sozialer Rückzug wegen Hörproblemen“

Düsseldorf Bei einem Aktionstag informiert der Chef des Hörzentrums der Düsseldorfer Uniklinik über Therapien.

(semi) Den Fernseher lauter stellen, weil man die Schauspieler kaum hört, im Gespräch mit anderen Menschen immer wieder nachfragen müssen und nicht einmal mehr die Türklingel hören können: Für rund 14 Millionen Menschen in Deutschland gehört das zum Lebensalltag, weil sie schwerhörig sind. Laut des Düsseldorfer Seniorenrates leiden etwa 50.000 Menschen in Düsseldorf an Hörschäden, rund 1800 von ihnen gelten als ertaubt. Besonders ältere Menschen sind betroffen: Bei den über 60-Jährigen gelten rund ein Drittel als schwerhörig, bei den über 70-Jährigen bereits jeder zweite.

Der Verlust des Hörvermögens ist dabei häufig ein schleichender Prozess: „Viele Betroffene merken das erst gar nicht. Sie werden von ihren Freunden und der Familie angesprochen“, erklärt Professor Thomas Klenzner, Ärztlicher Leiter des Hörzentrums und stellvertretender Direktor der HNO-Klinik an der Düsseldorfer Uniklinik (UKD). Über Behandlungsmethoden – insbesondere, wenn einfache Hörgeräte nicht mehr helfen – informieren die Experten des Hörzentrums an der Uniklinik am Samstag, 31. August, 10.30 bis 14.30 Uhr, im Haus der Universität am Schadowplatz. Zentrales Thema beim „Hörtag“ in diesem Jahr ist die Frage, wie der HNO-Arzt mit seinen individuellen Therapien bei Schwerhörigkeit im Alltag unterstützen kann. Im Anschluss an die Fachvorträge können sich Betroffene und Interessierte an einem runden Tisch über ihre Erfahrungen austauschen und Experten des Düsseldorfer Hörzentrums beantworten individuelle Fragen zum Thema Schwerhörigkeit. Für schwerhörige Besucher wird es außerdem kostenlos kommunikationsunterstützende Technik (FM-Anlage und Ringschleifen) geben. Der Eintritt ist kostenlos. Bereits am Mittwoch, 28. August, wird zudem ein HÖRMobil zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Schadowplatz 14 stehen. Dort können Besucher kostenlose Hörtests machen lassen.