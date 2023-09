Berufsorientierungsmesse „Stuzubi“ Großer Andrang in der „Erlebniswelt Handwerk“ in Düsseldorf

Es gab für die Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, Handwerkern bei der Arbeit zuzusehen, sie konnten auch selbst handwerklich tätig werden – und vielleicht ihren Traumberuf finden. So wurden beispielsweise gemeinsam mit Tischlern Halterungen aus Holz fürs Mobiltelefon gebaut, am Stand der Augenoptiker gab es einen kostenlosen Sehtest, in der Zahntechnik konnten sie das Modellieren künstlicher Zähne aus Knete ausprobieren und am Bausimulator testen, ob eine Ausbildung im Tief- und Straßenbau das Richtige wäre. Auch das Bäcker- und Konditorhandwerk präsentierte sich in der Erlebniswelt. Am Stand der Bäckerei Hinkel versuchten die Jugendlichen, aus frischem Teig Brezeln zu formen und ließen ihrer Fantasie beim Verzieren von Donuts freien Lauf. „Es liegt mir sehr am Herzen, die jungen Leute vom Handwerk zu begeistern. Deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute schon viele tolle Gespräche führen konnte“, so Sophie Hinkel.