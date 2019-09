Immobilien : Großer Andrang bei Immobilienmesse

Düsseldorf Unter dem Motto „Wohnen & Leben in der Region“ fand in der Alten Kämmerei die Düsseldorfer Immobilienmesse statt.

(bwer) Dass der Immobilienmarkt zu den Themen gehört, die die Düsseldorfer derzeit besonders beschäftigen, ließ sich am Samstag am regen Besucherstrom auf der Düsseldorfer Immobilienmesse der Rheinischen Post ablesen. Rund 20 Aussteller informierten unter anderem über Kauf und Verkauf von Immobilien, die Ermittlung des Marktwerts oder die Möglichkeiten zur Finanzierung, zudem wurden unterschiedliche Fachvorträge angeboten. So konnte, wer seine Immobilie verkaufen möchte, von Michaela Heckers erfahren, wie wichtig es ist, sie mit guten, professionellen Fotos zu präsentieren. Sie wisse von ihren Kunden – dies können Makler oder Privatleute sein –, dass ein Verkauf meistens schneller klappe, wenn die Vermarktung durch aussagekräftige Fotos unterstützt werde, so die Immobilienfotografin. „Wichtig ist es, sich zum Fotografieren genügend Zeit zu nehmen und die Motive ganz bewusst auszuwählen“, erklärte sie.