Einsatz in Düsseldorf-Gerresheim : 17 Streifenwagen auf der Benderstraße

17 Streifenwagen rückten am Samstagnachmittag zur Benderstraße aus. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Es fing am Samstag als normaler Einsatz nach einer Bedrohung an und endete mit einem Großaufgebot der Polizei in Gerresheim. Gegen zwei Jugendliche wurden Strafanzeigen geschrieben.

In Gerresheim ist es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten waren zunächst alarmiert worden, weil eine Bedrohung stattgefunden haben sollte. Die Besatzung eines Streifenwagen wollte deswegen auf der Einkaufsstraße des Stadtteils, der Benderstraße, bei einer Gruppe von Jugendlichen die Personalien feststellen. Dabei eskalierte die Situation.

Ein 15-Jähriger reagierte nach Darstellung der Polizei sofort aggressiv, sodass ein Beamter ihn fixieren wollte. Einer seiner Freunde wollte den Polizisten wegziehen, sodass schließlich beide Jugendlichen mit Handfesseln fixiert wurden. Die beiden 15-Jährigen wehrten sich und verletzten eine Beamtin und einen Beamten leicht, auch einer der 15-Jährigen wurde durch seinen Widerstand leicht verletzt. Zudem wurden die Beamten von Jugendlichen und Schaulustigen massiv beleidigt.