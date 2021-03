2000 statt 500 Teilnehmer : Großeinsatz bei Corona-Demo

Bei einer Demonstration kam es am Samstag zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung. Foto: dpa/Fabian Strauch

Am Samstagnachmittag musste die Polizei bei einer Demonstration von Corona-Gegnern eingreifen. Es waren deutlich mehr Menschen gekommen, als angemeldet, im Anschluss gab es Einsätze in der Altstadt.

Ein Großaufgebot der Polizei musste am Samstagnachmittag eine Demonstration von Gegner der Covid-Schutzmaßnahmen auflösen. Am Düsseldorfer Landtag hatten sich deutlich mehr Menschen versammelt als die angekündigten 500, nach Angaben einer Polizeisprecherin waren in der Spitze 2000 Personen vor Ort. Auch die Polizei verstärkte daraufhin ihre Einsatzkräfte.