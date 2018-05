Große Prozession an Fronleichnam in Düsseldorf bald am Abend?

Düsseldorf Fronleichnam 2019 startet die katholische Kirche ihre Missionskampagne "Himmelsleuchten". Zum Motto würde eine große Prozession am Abend passen. Der Stadtdechant spricht von einem "interessanten Denkanstoß".

In diesem Jahr bleibt es aber bei den bekannten Abläufen. Die Feierlichkeiten in der Innenstadt beginnen mit einem Morgengebet um 9.45 Uhr am Marktplatz (Rathaus). Es folgt die Festmesse, anschließend ist die Prozession, in die sich nach einer Familienmesse in St. Maximilian auch Kinder mit ihren Eltern einreihen. Joel Benedikt Puschinski, Küster an St. Lambertus, stellt der heutige Tag vor besondere Herausforderungen. Rund 2500 Hostien hat er bestellt, Weihrauchfässer vorbereitet, Blumengestecke bestellt und sich um die Bühne am Marktplatz gekümmert. Neun Seelsorger feiern dort in Konzelebration, ihnen assistieren in diesem Jahr die Messdiener aus Oberkassel. Verehrt wird nach katholischer Lehre der in der gewandelten Hostie gegenwärtige Christus. "Die Welt wandelt sich rasant, aber Fronleichnam ist im Kern geblieben, wie es immer war, auch wenn in den Großstädten weniger Menschen ihre Häuser oder Straßen schmücken", sagt Hennes.