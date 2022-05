Umfrage von Uber : Wie Mobilitäts-Apps in Düsseldorf genutzt werden

Exklusiv Düsseldorf Eine Umfrage im Auftrag von Uber zeigt, welche Folgen steigende Preise haben. Zudem geht es um die Möglichkeit einer besseren Anbindung von E-Scootern oder Mietwagen mit Chauffeur an den ÖPNV.

Apps zur Nutzung von Mobilitätsangeboten wie buchbaren E-Scootern, Carsharing-Autos sowie Taxis oder Mietwagen mit Chauffeur werden von einem Großteil der Bevölkerung nicht genutzt. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Vermittlungsplattform Uber, die im April im Regierungsbezirk Düsseldorf durchgeführt wurde. Deutlich wird allerdings auch, dass die Nutzung im Düsseldorfer Stadtgebiet noch am ausgeprägtesten ist. Dort gaben 37,5 Prozent der Befragten an, schon einmal eine Mobilitätsapp genutzt zu haben. In Krefeld waren es beispielsweise nur 11,3 Prozent, in Essen immerhin 32,4 Prozent.