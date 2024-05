Explosion in Düsseldorf Rheinbahn schickte nach Großbrand Ersatzbusse und Taxis

Der Großbrand an der Lichtstraße in der Nacht zu Donnerstag hatte auch für die Rheinbahn und ihre Fahrgäste gravierende Auswirkungen. Die besondere Herausforderung: Während es mitten in der Nacht zur Sperrung der Grafenberger Allee kam, parkten die Bahnen in den Betriebshöfen. Als sie ins Netz starteten, war ihnen der Weg in den östlichen Teil der Stadt versperrt. Die Rheinbahn schickte deshalb 20 Großraumtaxis und zwölf zusätzliche Busse ins Netz, um die Ausfälle zu kompensieren. Schon in der Nacht hatte die Feuerwehr zudem einen Evakuierungsbus zum Unglücksort bestellt, der Anwohnern zur Verfügung gestellt wurde.