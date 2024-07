Grimlinghauser Straße in Bilk Anwohner fordern zusätzliche Verkehrsberuhigungen

Für die Einbahnstraße, für die eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Km/h gilt, erhoffen sich die Anwohner im Idealfall in die Straße eingelassene Vertiefungen. Die Bewohner haben drei Stellen ausfindig gemacht, an denen solche Mulden mit einer offenen Pflasterung installiert werden könnten. Sie hätten den Vorteil, dass in ihnen Regenwasser versickern und es dem örtlichen Grundwasserspeicher zugeführt werden könnte. So könnten Grünflächen am Straßenrand besser gewässert werden und damit zu einem besseren Klima in der Straße beitragen. „Wir denken, dass durch solche Maßnahmen zusätzliche Bäume auf die Straße gebracht werden können, die auch als Schattenspender fungieren und kühlend wirken“, so Anwohner Joachim Marzinkowski, der mit zahlreichen Nachbarn über das Thema gesprochen und die Petition an Grünen-Bezirksbürgermeister Wolf übergeben hat.