Gastro in Düsseldorf : Die letzten Tage einer Grillstube

Nach mehr als 30 Jahren hören Jörg und Andreas Knauff an der Urdenbacher Dorfstraße auf. Die Imbissstube Seydel hatte stets jeden Tag geöffnet – das hat seine Spuren hinterlassen.

Das rote Backsteinhaus an der Ecke Urdenbacher Dorfstraße/Itterbrücke hat bei eiligen Schlemmern und Urdenbachern Tradition. Ob Hähnchen, Möhreneintopf mit Frikadellen oder Currywurst mit Pommes – das Imbissgericht schlechthin – die Grillstube Seydel ist an sieben Tagen die Woche geöffnet. Doch jetzt verabschieden sich die Inhaber Jörg und Andreas Knauff zum 31. Mai. Sie hatten die Grillstube einst von Otto Seydel übernommen und den Namen beibehalten. Die gute Nachricht: es wird wieder Gastronomie einziehen.

„Wir haben am 1. Oktober 1988 hier angefangen, und am nächsten Tag erlebten wir bei strahlendem Himmel unser erstes Erntedankfest“, erinnert sich Jörg Knauff. Er und sein Bruder sind ausgebildete Fleischer. Ihre Eltern hatten auf der Capitostraße in Paulsmühle eine eigene Metzgerei. In den ersten acht Jahren betrieben die Brüder parallel zu Urdenbach auch dort einen Imbiss. „Das bedeutete acht Jahre lang Vollgas, zehn Stunden jeden Tag“, erinnert sich Andreas Knauff. Seit 1996 konzentrieren sie sich ausschließlich auf ihre Geschäft in Urdenbach. Zehn Mitarbeiter beschäftigten sie zuletzt. Die Kunden kommen auch aus Monheim und Hilden. Einige Ausflügler, die Urdenbach entdecken, gehören ebenfalls dazu wie viele Handwerker, die in der Gegend zu tun haben.