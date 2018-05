Düsseldorf: Griechenland-Fest startet am Donnerstag

Düsseldorf Von Donnerstag bis Sonntag wird vor dem historischen Rathaus der Stadt Düsseldorf das zweite Griechenland-Festival stattfinden. Allen, die sich für Griechenland interessieren, bietet diese Veranstaltung einen Einblick in seine reiche Kultur und natürlich in die vielseitige griechische Küche.

"Das Fest macht Lust darauf, das Land selbst kennenzulernen - was ich sehr empfehlen kann: Von meinen Reisen nach Griechenland war ich selbst jedenfalls immer sehr begeistert", sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel gestern bei der Vorstellung des Programms. Das Fest, das erstmals 2017 stattfand, ist bei den Düsseldorfer sehr beliebt. Vor einem Jahr kamen an den Tagen mehr als 70.000 Gäste. Vor dem Rathaus präsentieren sich die Gastgeber an 18 Ständen, dazu kommt eine Bühne, auf der es ein Musikprogramm geben wird. Kulinarisch wird einiges geboten: Die Gäste haben die Wahl aus 30 Spezialitäten, die vor Ort frisch zubereitet werden. Die Veranstalter setzen auf eine Mischung aus traditioneller und moderner Küche. Zum ersten Mal geben zwei der bedeutendsten griechischen Künstler ein gemeinsames Konzert: Vicky Leandros und George Dalaras werden am kommenden Samstagabend ab 20.30 Uhr in der der Mitsubishi Electric Halle auftreten. Karten dazu gibt es bei Westticket unter 0211 27 4000.