Düsseldorfer Rüstungskonzern : Greenpeace protestiert vor Rheinmetall-Zentrale

Düsseldorf Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Mittwochmorgen vor der Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf protestiert.

Mehrere Aktivisten von Greenpeace hatten sich vor der Zentrale des Rüstungskonzerns in Derendorf versammelt. Teile der Glasfront wurden mit Bildern von Raketen beklebt.

Einige der Protestler kletterten an dem Gebäude hoch. Sie brachten an der Außenfassade des Gebäudes ein Banner an. Darauf stand: „Rheinmetall-Bomben töten im Jemen! Wie könnt ihr nachts schlafen?“

Die Polizei Düsseldorf ist ebenfalls vor Ort. Man habe die Aktion registriert und beobachte diese nun, sagte ein Sprecher. Bislang sei dort alles friedlich verlaufen.

Greenpeace protestiert seit einiger Zeit gegen Waffenlieferungen des Konzerns oder einiger seiner ausländischen Töchter in Krisengebiete. So sollen Waffen etwa nach Saudi-Arabien geliefert worden sein, die in dem Konflikt mit dem Jemen zum Einsatz gekommen sollen sein.

Greenpeace sieht neben Rheinmetall auch die Bundesregierung in der Verantwortung, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation. So sei erst nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Ahmad Khashoggi im Herbst 2018 ein Exportstopp von Rüstungsgütern gegen Saudi-Arabien verhängt worden. Dieser laufe, so Greenpeace, jedoch Ende September aus. Ohne Verlängerung könnten dann wieder uneingeschränkt Rüstungsgüter in die Region geliefert werden.

Greenpeace Deutschland fordert ein rechtlich bindendes, ausnahmsloses Verbot von Rüstungsexporten an Drittländer, in Konfliktregionen und an Länder, in denen Menschenrechte verletzt werden. Das betreffe unter anderem Länder wie Mexiko, Türkei, Iran, Saudi-Arabien und Myanmar.

(csr)