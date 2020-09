Protest gegen Tagebau : Greenpeace-Aktivisten klettern auf Düsseldorfer Staatskanzlei

Düsseldorf Aus Protest gegen den Tagebau Garzweiler klettern Umweltschützer auf die Staatskanzlei in Düsseldorf. Dort entrollen sie ein Banner. Die Greenpeace-Aktivisten fordern, die geplante Zerstörung von Dörfern aufzuhalten.

Greenpeace-Aktivisten sind aus Protest gegen den Braunkohletagebau Garzweiler auf das Dach der Staatskanzlei in Düsseldorf geklettert. An der Fassade brachten die Demonstranten ein Banner mit der Aufschrift „Staatskanzlei NRWE: Klima verheizt, Heimat zerstört“ an. Die Polizei war mit Dutzenden Streifenwagen vor Ort.