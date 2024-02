Ein Jahr ohne Geldkasse „Die Bargeld-Abschaffung hat für uns nur Vorteile“

Das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen sind Scheine und Münzen. Macht sich da der Händler Gravis nicht unbeliebt, wenn er kein Bargeld mehr zulässt? Seit Januar 2023 erlaubt der Technik-Spezialist in seinen bundesweit 40 Filialen nur noch Karten oder Handys an der Kasse. „Bei uns ist keine Barzahlung mehr möglich“, heißt es auf Schildern in der Düsseldorfer Filiale an der Berliner Allee.