Unterbringung in Düsseldorf Menschen ziehen von Baugrube „Grand Central“ in Obdachlosenunterkünfte

Mehrere Personen, die vor der Räumung in der „Grand Central“-Baugrube gelebt haben, wurden mittlerweile in Obdachlosenunterkünften untergebracht. Viele von ihnen waren an einen anderen Treffpunkt unter einer Unterführung an der Fichtenstraße weitergezogen und hatten dort neue Zelte aufgebaut. Zwei Obdachlose hat die Organisation Franzfreunde am Dienstag vermittelt, bestätigte Jürgen Plitt, der die Wohnungslosenhilfe bei den Franzfreunden leitet.