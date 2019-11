Bauen in Düsseldorf : Grafenberger Grünzug wird nicht bebaut

Bauen in Düsseldorf

Der „Deckel“ in Grafenberg wird auch von Hundebesitzern gerne genutzt. Foto: Marc Ingel

Oberbürgermeister Thomas Geisel stellt klar, dass die Tunneldeckel der Güterzugstrecke Rath-Eller nicht als Bauland in Frage kommt.

„Es besteht keine Absicht, den Tunneldeckel zu bebauen“, stellt Geisel in seinem Brief an den Bürgervereins-Vorsitzenden Reinhard Naujoks unmissverständlich klar. Neben der Eigentumsfrage würden dem auch technische Gründe entgegenstehen. „Darüber hinaus soll die vorhandene Grünverbindung beibehalten werden“, sagt Geisel. Der Rat habe hierzu beschlossen, dass diese Fläche den klimatisch sensiblen Übergangsbereich zu einem großen Ausgleichsraum mit hoher Bedeutung für den Luftaustausch umfasst und wegen des Stadtklimas und des Landschaftsbildes eine Ausweisung dieses Bereichs als Allgemeines Siedlungsgebiet abgelehnt wird.