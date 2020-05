Einrichtungen in Düsseldorf : Acht Mitarbeiter und fünf Senioren mit Coronavirus infiziert

Einrichtungen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Graf Recke Stiftung hat in ihren Senioreneinrichtungen in Düsseldorf-Unterrath 250 Corona-Tests durchgeführt. 13 Mitarbeiter und Bewohner sind positiv, niemand habe aber Symptome.

Die Reihentests hat die Graf Recke Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Gesundheitsamt durchgeführt, berichtet die Stiftung am Sonntag. 250 Menschen in den Unterrather Senioreneinrichtungen wurden demnach getestet.