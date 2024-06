Kunstaktion in Düsseldorf Auf der Königsallee riecht es jetzt nach Geld

Da geht es um alte und verlorene Heimat, Flucht und Vertreibung, Obdachlosigkeit, auch um Familie. Wer hören will, was Menschen an der Graf-Adolf-Straße dazu sagen, sollte sich Termine der Reihe „Performing Homes“ herauspicken und auch die QR-Codes an den 20 Stationen des Audiowalks scannen und lauschen. Barbara Kempnich (Bahnhofsmission) und Dirk Sauerborn (Ex-Polizist und Kenner des Viertels) haben für den Walk 27 Interviews geführt.