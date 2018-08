Gourmet-Festival 2018 in Düsseldorf geht in nächste Runde

Düsseldorf Das Gourmet-Festival lädt Ende August wieder Feinschmecker zum Schlemmen und Probieren ein. Rund um die Königsallee und den Kö-Bogen stehen die weißen Zelte.

Über 200 Aussteller tummeln sich auch in diesem Jahr wieder von der Wiese am Graf-Adolf-Platz, beidseitig entlang des Kö-Grabens bis zur Girardet-Brücke. Zu den Programm-Highlights zählen zum Beispiel ein Kaffee- und Gin-Tonic-Seminar und eine Pfeffer-Schnupper-Weltreise. Wie Kaffeerezepte richtig zubereitet werden, erfahren die Besucher Freitag und Samstag jeweils um 14 und 17 Uhr und am Sonntag um 12, 15 und 17 Uhr am Nespresso-Stand, Standnummer 32. Das Gin-Tonic-Seminar kann an allen drei Festivaltagen bei World of Boutique Wines an Stand Nummer 204 jeweils um 16 Uhr besucht werden. Die Welt des Pfeffers kann man durchgängig bei Oxclusivia am Stand Nummer 502 erschnuppern – Vorsicht Niesgefahr inklusive.