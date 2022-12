Gottesdienste an Heiligabend Gottesdienste sind in Düsseldorf wie vor der Pandemie möglich

Einen Tipp zur Kleiderwahl gibt der Stadtdechant den Besuchern der Gottesdienste mit auf den Weg: „Da unsere Kirchen aufgrund der Energiekrise nicht so stark geheizt werden wie sonst, ist es sicher sinnvoll, entsprechende Kleidung zu tragen. Um der Kälte vorzubeugen, werden in einigen Kirchen auch Decken ausliegen.“ In diesem Jahr gebe es außerdem wieder die Möglichkeit, die Gottesdienste von Zuhause im Livestream zu verfolgen. Über den Youtube-Kanal der Katholischen Kirche in Düsseldorf wird an Heiligabend um 16 Uhr eine Krippenfeier für Familien aus der Kirche St.-Franziskus-Xaverius übertragen. Aus der Basilika St. Margareta werden an allen Weihnachtstagen Gottesdienste übertragen.