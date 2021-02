Gottesdienste in der Pandemie : Mit Online-Ticket in die Kirche

Holthausen Viele Gottesdienste finden inzwischen digital statt, doch auch in den Kirchen wird noch die Heilige Messe gefeiert. Ein Besuch vor Ort. Dafür müssen jedoch besondere Vorkehrungen getroffen werden, die den Ablauf der Messfeier beeinflussen.

Mitte der Woche ist die Auswahl im Online-Ticketsystem der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen für die Gottesdienste am Wochenende noch groß. Wer sich einen Gastzugang oder eigenen Account anlegt, wird unkompliziert durch das Menü geführt. „Am einfachsten geht es über unsere Homepage www.meinegemein.de, über die man mit einem Klick in das Buchungsportal kommt und dann selbstständig seinen Platz buchen und das Ticket ausdrucken kann“, erklärt Pastoralreferent Martin Kürble. Ist die Eingabe der persönlichen Daten erfolgt, ist der Kirchenbesuch problemlos möglich.

Während das System der Impfterminbuchungen noch häufig hakt, funktionieren die Online-Buchungen für einen Gottesdienst in Zeiten der Pandemie schnell. Die Krise im Erzbistum Köln um die Veröffentlichung eines Missbrauchsgutachtens sorgen zwar für vermehrte Kirchenaustritte, doch die Sonntagsmesse ist vielen Gläubigen wichtig. „Das beeinflusst unseren Kirchenbesuch nicht, wir finden das Verhalten aber nicht gut“, sagen Herr und Frau Conrady vor der St. Joseph Kirche in Holthausen.

Platzangebot In St. Maria Rosenkranz gibt es 67 Plätze, in St. Maria in den Benden 66, St. Hubertus 23 und St. Nikolaus 15 und St. Joseph 57.

An diesem Sonntag singen beide mit einer weiteren jungen Frau für die Kirchenbesucher von der Empore neben der Orgel. Normalerweise sind sie im Singkreis von St. Joseph. Pfarrer Florian Ganslmeier hält die Sonntagsmesse, an der 57 Gäste teilnehmen können. Die Messe ist gut besucht. Die Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen rechnet dazu noch die Plätze für den Welcome-Dienst, der den Einlass regelt, und die Messdiener. Am Samstag kommt eine Erinnerungsmail für den Gottesdienst, das Ticket kann man an der Kirchentüre vorzeigen. Die Begrüßung ist freundlich, die Platzwahl frei. Rote Punkte auf den Bänken dienen der Orientierung, Ordner helfen. Mittlerweile hat sich das Buchungssystem über die Homepage gut eingespielt. „Natürlich war es am Anfang sehr ungewöhnlich, dass man sich für eine Messfeier ein – selbstverständlich kostenfreies – Ticket buchen muss. Aber mittlerweile ist das für alle, auch für die älteren und treuen Gottesdienstbesucher, ganz selbstverständlich“, sagt Pastoralreferent Kürble.