Gottesdienste in Düsseldorf : Mit Online-Ticket in die Kirche

Info

Platzangebot In St. Maria Rosenkranz gibt es 67 Plätze, in St. Maria in den Benden 66, St. Hubertus 23 und St. Nikolaus 15 und St. Joseph 57.

Buchung Tickets gibt es über die Internetseite www.meinegemein.de.

Auslastung Zwei Drittel der vorhanden Plätze sind bei den Präsenzgottesdiensten meist gebucht.