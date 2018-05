Kolumne Auf Ein Wort: Gottes Vertrauen in die Menschen

Düsseldorf Heute brechen sie wieder auf: Gruppen feier- und trinkfreudiger Väter. Sie füllen Rad- und Wanderwege in und um Düsseldorf. In den Kirchen wird Christi Himmelfahrt gefeiert. Der Name des Festes legt es nahe: Die eine oder andere Gemeinde zieht es zur Feier heraus unter den freien Himmel. Das aber provoziert gleich eine Frage: Da oben soll er nun sein - Jesus Christus? Das glaubt ihr doch nicht ernsthaft? Die allermeisten, die Christi Himmelfahrt mitfeiern, werden antworten: "Dass er da oben ist, darauf setzen wir nicht unser Vertrauen." - "Worauf vertraut ihr dann?", lautet die Gegenfrage. Christen vertrauen darauf, dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung ganz bei Gott ist. Wo Gott ist, da ist der Himmel.

Jesus Christus ganz bei Gott. Ist das nicht ein wenig gewagt? Wer ist dann bei uns Menschen? Gott traut uns einiges zu. In der Tat: Wir feiern an Christi Himmelfahrt auch Gottes Vertrauen in Menschen. Wir brauchen nicht an die Hand genommen zu werden wie Kinder. Er vertraut uns Verantwortung für uns und unsere Nächsten an, für die Erde, die folgenden Generationen, alle Kreaturen und die Schöpfung. Er traut uns zu, das Gebotene zu tun - persönlich, familiär, als Kirche, in Arbeit und Öffentlichkeit und so den ersten Christen gleich, die himmlische, die göttliche Botschaft zu erden. Vertrauen oder eher Zumutung? So fern, so nah. Der großen Aufgabe entspricht eine große Gabe, die ein eigenes großes Fest verdient. Gott selbst steht bei und ermutigt, kommt nah und unterstützt, nimmt die Sache selbst in die Hand. Zwei Tage feiern wir das an Pfingsten. Am Himmelfahrtstag aber feiern wir, dass Jesus Christus ganz bei Gott ist und Gott großes Vertrauen in uns setzt. Christen haben allen Grund und viele Gründe zu feiern. Und der Vatertag? Mehr dazu bei wikipedia.de.