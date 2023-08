Sport in Düsseldorf Golfer sammeln bei Benefiz-Turnier Spenden für Kinderschutzambulanz

Am Abend nach dem Golf-Turnier, das am Montag stattfand, berichtet die Leiterin der Kinderschutzambulanz über die Arbeit in der Einrichtung: „Kinder sollen gewaltfrei aufwachsen können und dafür müssen möglichst von Anfang an die Weichen gestellt werden“, sagt Komesker. „Deswegen ist mir unsere Baby- und Kindersprechstunde so wichtig.“ Der Fokus der Einrichtung liege auf der kinderpsychiatrischen Diagnostik. „Kürzlich kam ein Elternpaar zu uns in die Ambulanz mit einem so genannten ,Schreibaby‘“, so Komesker. Das Kind habe nicht angefasst werden wollen und habe die ganze Zeit geschrien. Durch eine Traumatherapie mit dem Baby und den Eltern konnten mehrere schlimme Ereignisse, die sich rund um die Geburt abgespielt hatten, aufgearbeitet werden und die Beziehung zwischen Eltern und Kind entlastet werden.