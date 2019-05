Mein Laden : Von der Auszubildenden zur Chefin

Friedrichstadt Im Januar hat Goldschmiedemeisterin Jennifer Ernst ihren ehemaligen Ausbildungsbetrieb, die Goldschmiede Feld an der Friedrichstraße, übernommen.

Handwerklich begabt war Jennifer Ernst schon als Kind, bastelte gern und viel. Später interessierte sie sich zudem für Kunst und Schmuck. Und so war es nach der Schulzeit fast schon selbstverständlich, dass sie eine Ausbildung zur Goldschmiedin begann. Dass ihr Ausbildungsbetrieb die Düsseldorfer Goldschmiede Feld wurde, lag an der ehrlichen und direkten Art des Inhabers Klaus Feld. „Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist der Ton auch schon mal etwas rauer, aber das Wort zählt, man kann sich immer darauf verlassen“, erzählt Ernst. Zudem habe sie bei Feld viel gelernt, so die heutige Inhaberin, er habe sich stets genügend Zeit für seine Auszubildenden genommen.

Nach Ausbildung und Meisterschule hat die 34-Jährige zunächst einige Jahre bei verschiedenen Goldschmieden sowie im Steinhandel und auf Messen gearbeitet, bevor sie wieder zurück zu ihrem ehemaligen Ausbilder kam. Darüber hinaus hat sie sich recht schnell mit einer eigenen Werkstatt in ihrer Heimatstadt Mülheim selbstständig gemacht. Dort hat Jennifer Ernst ihre eigene Schmucklinie entwickelt und von Anfang an in der Düsseldorfer Goldschmiede verkauft. Sehr viel Wert legt sie auf traditionelle Handwerkskunst, ausgefallene Materialien und besonderes Design. So wendet sie etwa eine alte Technik, die Granulation, an. Dabei wird die Oberfläche von Schmuckstücken mit kleinsten Goldkügelchen aufwendig verziert. „Wir sind der einzige Betrieb in Düsseldorf, der diese Technik anwendet“, erzählt sie nicht ohne Stolz.