Christian Haeger im Portrait Düsseldorfer Goldhändler: „Ich nehme es mit Milliardären auf“

Das alles sei aber erst der Anfang, sagt der Düsseldorfer Unternehmer. Sein Ziel: 50 Geschäfte in Deutschland. Schon in fünf Jahren wolle er Marktführer sein, größer als Konkurrenten wie Pro Aurum oder Degussa. „Mich spornt der Wettbewerb an“, sagt Haeger. „Ich will mal sagen können, dass ich es mit Milliardären aufgenommen habe.“ Damit meint er zum Beispiel die Familie von Finck, die hinter Degussa steht und zu den reichsten im Land zählt.