„Goldene Blogger“ in Düsseldorf „WasTaraSagt“ gewinnt – und setzt überraschendes Zeichen für Diversität

Live aus Kiew zugeschaltet war ARD-Ukraine-Korrespondent Vassili Golod, der von seiner journalistischen Arbeit im Kriegsgebiet berichtete. „Ich habe früh mitbekommen, was Propaganda mit Menschen macht – dass sie nicht mehr zugänglich für Argumente sind, an absurde Dinge glauben“, so Golod, der familiäre Wurzeln in Russland und der Ukraine hat. „Wir versuchen deshalb die Fakten nach Deutschland zu bringen, um alle Menschen zu informieren.“ Dafür gab es lauten Applaus vom Publikum. Nominiert war Golod, der früher auch für die Rheinische Post tätig war, in der Kategorie „Journalismus“. Gewonnen hat hier das Format „Lohnt sich das?“, in dem Menschen offen über ihr Einkommen sprechen. In ihrer Dankesrede sprachen die Macherinnen und Macher den Ukraine-Korrespondenten noch einmal an: „Diesen Preis widmen wir auch dir, Vassili!“