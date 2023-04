Gala in Düsseldorf Goldene Blogger 2023 – was Sie zur Preisverleihung wissen müssen

Begründet wurden die „Goldenen Blogger“ im Jahr 2007 in Düsseldorf auf einem Sofa in einer Privatwohnung. Später fand die Verleihung dann unter anderem im Second-Hand-Laden „Elementarteilchen“ auf der Ackerstraße im Düsseldorfer Stadtteil Flingern statt. In den vergangenen Jahren hat sich die Gala immer weiter professionalisiert, deutschlandweit wurde in den Medien darüber berichtet. Die Trophäe des „Goldenen Blogger“ wurde übrigens von der Cartoonistin Ute Hamelmann entwickelt.