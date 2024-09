Süchtig nach Sportwetten Der Schein trügt

Irgendwo im Düsseldorfer Umland saß Felix M.* in der Corona-Zeit mit seiner Partnerin am Tisch, beim Essen, Quatschen, egal bei was. Häufiger als andere ging er auf Toilette, eine rauchen, egal wohin. Kam er zurück, war er nicht selten um Tausende Euro ärmer. Er setzte sich wieder an den Tisch und reagierte – nicht.